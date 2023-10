ATV-nin “Bizimləsən” proqramına qonaq olan meyxanaçı Rüfət Nasosnu illərlə əziyyət çəkdiyi narkomaniyadan necə xilas olmasından danışıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, 1 gündə verdiyi qərarla bu bəladan xilas olan meyxanaçı, həkimin ona öləcəyini bildirib:

“Evdə ata olmadıqdan sonra, düşündüm ki, evin kişisiyəm. Etmiyəcəm. Bir dostum var, həkimdir, mənə avqust ayında dedi ki, martda öləcəksən. Birdən-birə, 1 gün içərisində hər şeyə nöqtə qoydum”.

Daha ətraflı video görüntüdə:

