"Real"dan Ardaya son şans - "Fənərbaxça" hərəkətə keçdi

"Real Madrid"in Arda Güleri icarəyə verə biləcəyi barədə xəbərlərdən sonra "Fənərbaxça" hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, icarə xəbərlərindən sonra "Fənərbaxça"nın baş məşqçisi İsmayıl Kartal klub rəhbəri Ali Koçla Ardanı geri qaytarmaq məsələsini müzakirə edib. Bildirilib ki, Arda Güler başqa La Liqa komandasında icarə əsasında oynamaqdansa, “Fənərbaxça”da icarə əsasında oynaması həm gənc oyunçu, həm də özləri üçün daha yaxşı olar. Yerli kvotaya görə türk oyunçunun olmasının onlar üçün üstünlük olacağını bildirən İsmail Kartal klub rəhbərliyindən Ardanı kluba geri qaytarmağı istəyib.

Qeyd edək ki, İspaniya mətbuatında yer alan xəbərə görə, “Real Madrid”in rəhbərliyi və texniki heyəti Arda Güləri qayıtdıqdan sonra yaxından izləyəcək. Bildirilib ki, Arda özünü əsas heyət oyunçusu olacağını nümayiş etdirə bilməsə başqa kluba icarəyə göndəriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.