Xəbər verdiyimiz kimi, Qarabağda qondarma rejimin “prezidenti” olmuş Arayik Harutyunyan ötən gün saxlanılaraq Bakıya gətirilib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən Arayik Harutyunyanın saxlanılma anının fotosunu təqdim edir.

