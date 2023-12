“Kanal13” internet televiziyasının aparıcısı Rüfət Muradlı həbs edilib.

Metbuat.az “Qaqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, o, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu (xırda xuliqanlıq) və 535.1-ci (polisin qanuni tələbinə tabe olmama) maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb edilib.

Xətai Rayon Məhkəməsinin qəsarı ilə R.Muradlı 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib.

