Qarabağ Universiteti bu binada fəaliyyətə başlayacaq - VİDEO

Qarabağ Universiteti öz müəllimlərini və tələbələrini qarşılamağa hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AzTV-də yayımlanan “HƏFTƏ” ictimai-siyasi proqramında bildirilib.

Sujetdə daşnak yuvasına çevrilən Xankəndi Pedaqoji İnstitutunun ləğvi və onun istiqamətini dəyişəcək Qarabağ Universitetinin fəaliyyəti barədə məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, Qarabağ regionunda təhsil ənənəsi tarixən mövcud olub. Burada orta təhsil müəssisələrilə yanaşı musiqi və peşə məktəbləri fəaliyyət göstərib. Xankəndidə ilk ali təhsil ocağı 1969-cu ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun filialı kimi qurulub, 1973-cü ildən 1988-ci ilədək ali təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərib, ərazilərimizin işğalı dövründə isə fəaliyyətini dayandırıb.

Xankəndi şəhərində yerləşən ali təhsil müəssisəsinin əsasında fəaliyyət göstərəcək Qarabağ Universitetində regionun inkişafı üçün kadr potensialının yetişdirməsi gözlənilir.

Keçiddə bu barədə daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz:

