Xalq şairi Hüseyn Arifin qızı Zöhrə Hüseynzadə bu gün səhər saatlarında vəfat edib.

Metbuat.az "Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Z.Hüseynzadə uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

O, sabah Ağstafa rayonunda Yenigün kənd qəbiristanlığında dəfn ediləcək.

