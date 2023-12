Sumqayıt Dövlət Universitetinin iki dekanı vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, filologiya fakültəsinin dekanı, dosent Sevinc Həmzəyeva və Kimya və biologiya fakültəsinin dekanı, dosent Mahal Muradov tutduqları vəzifədən azad olunublar.

