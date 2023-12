ABŞ-ın müdafiə naziri İsrailə çağırış etdi

ABŞ-ın müdafiə naziri Lloyd Ostin və İsrailin müdafiə naziri Yoav Gallant arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Bildirilib ki, telefon danışığında Austin və Yoav Gallantdan İordan çayının qərb sahilində məskunlaşanların zorakılığının qarşısını almaq üçün səyləri artırmağa çağırıb. Gallantdan İsrailin hücumları ilə bağlı məsələləri dinləyən Ostin həmçinin İsraili Qəzzada dinc sakinləri qorumaq və humanitar yardım çatdırmaq üçün səylərini artırmağa çağırıb.

