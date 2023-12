Bu 3 bürc sizi yarı yolda qoymayacaq

Elə insanlar var ki, onlar bu dünyaya yaxşı dost olmaq üçün gəlir. Onlar hər nə qədər çətin olsa da yoldaşlarına çox sadiq olurlar. Sadəcə onların çatışmazlıqlarına göz yuma və etibarını qazana bilsəniz, sizi heç vaxt yarı yolda buraxmayacaqlar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Xərçəng

İlk görüşdüyünüz zaman Xərçənglər sizi soyuqqanlılığı ilə sizə yad və hətta təkəbbürlü görünə bilərlər. Bu isə əslində onların özlərini müdafiə tərzidir. Ancaq Xərçəngin etibarını qazanıb onun dostu ola bilsəniz, o zaman gecə-gündüz həmişə yanınızda olacaq və sizə köməyə gələcək. Amma o da sizdən eynisini istəyəcək. Bundan əlavə, Xərçənglər çox qısqancdırlar və hətta dostluq münasibətlərində də sədaqətinizi və diqqətinizi tələb edəcəklər.

Qız

Qızlar yaxşı dost olmağı bacarırlar. Ancaq onlar öz pedantlıqları, həddindən artıq dəqiqliyi və tez-tez istənməyən tənqidləri ilə əsəblərinizi dəfələrlə sınayacaqlar. Bununla belə, onların sədaqətlərini kimsə sorğulaya bilməz. Çünki onlar edilən yaxşılığı heç vaxt unutmur. Bir yaxşılıq etsəniz, on dəfə təşəkkür edəcəksiniz.

Oxatan

Oxatanlar şən, səmimi ruhlu və enerji mənbəyidir. Lakin... demək olar ki, ətrafdakı hər kəs üçün… Bəzən sadəcə bu bürclərlə dərdləşmək üçün növbəyə dayanmalısan. Bu vəziyyətdən razısınızsa, Oxatan ilə dost ola bilərsiniz və bunu bilin ki, onlar sizi hər zaman sevindirəcək.

