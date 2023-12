Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni ifa etdiyi toyda keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanov da iştirak edib. Onlar məclisdə qarşılıqlı rəqs ediblər.

"Sevimli Misir müəllim, uzun zamandır ki, Sizi görmürdüm. Bu aşıq mahnısını sizin üçün ifa etdim. Allah bütün övladlara toy qismət etsin. Amin", - deyə, N.Dostəliyeva paylaşımında qeyd edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirk:

