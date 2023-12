Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında ikitərəfli görüş nəzərdə tutulmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib.

Ayxan Hacızadə bildirib ki, nazir Ceyhun Bayramovun Aİ Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində XİN başçılarının görüşü çərçivəsində ermənistanlı həmkarı ilə ikitərəfli görüşü nəzərdə tutulmayıb.

