Sosial media fenomeni aylıq qazancını açıqladı - FOTO

Türkiyədə sosial media fenomeni Dilan Polatın həbsindən sonra barəsində araşdırma aparılan Eylül Öztürk açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da 10 evi olduğu ilə bağlı adı tez-tez gündəmə gələn Eylül Öztürk bildirib ki, onun aylıq qazancının 2 milyon türk lirəsini keçdiyi vaxtlar olub. O sosial mediada bir günlük izlənmənin 816 min olduğun deyərək, bir sıra şirkətlərlə əməkdaşlıq etdiyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, Engin və Dilan Polat cütlüyü çirkli pulların yuyulması və vergidən yayınma ittihamları ilə həbs edildikdən sonra, aralarında Eylül Öztürk də daxil olmaqla bir çox sosial media fenomeninə qarşı istintaq başladılıb və mal varlıqlarına həbs qoyulub.

