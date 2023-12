Azərbaycanda tanınmış həkim Zəranə Məmmədova vəfat edib.

Metbuat.az news24.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Onun ötən gün dünyasının dəyişdiyi qeyd olunub. O, Mingəçevirdə xəstəxanaların birində fəaliyyət göstərirdi.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.