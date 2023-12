Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Brüsseldə Avropa İtifaqının Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çəçivəsində Aİ Şurası prezidentinin xarici siyasət üzrə baş müşaviri Simon Mordue ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Bildirilib ki, qarşılıqlı əməkdaşlığı, həmçinin Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını müzakirə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.