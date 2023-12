Bu gün Bakının mərkəzində restoranların birində güclü yanğın baş verib.

Metbuat.az News24.az-a istinadən xəbər verir ki, yanğın Səbail rayonunda yerləşən "Love city" restoranında baş verib.

Hadisənin qısaqapanma nəticəsində baş verdiyi iddia olunur.

Ətraflı RTV-nin videomaterialda:

