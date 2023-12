Ötən ay Bakı şəhəri üzrə 17 planlı və 3 plandan kənar, respublikanın digər şəhər və rayonlarında isə 1 aptekdə plandan kənar olmaqla, ümumilikdə 21 aptekdə planlı və plandan kənar yoxlamalar aparılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Analitik Ekspertiza Mərkəzindən (AEM) məlumat verilib.

Bildirilib ki, yoxlamalar zamanı 1 aptekdə nöqsan aşkarlanıb.

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 452.3 maddəsi üzrə protokol tərtib edilib.

