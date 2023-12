Dekabrın sonunda üç bürcü sürpriz gözləyir

İlin sonu əsəbi vaxtdır. Ancaq xüsusilə hazırlaşmalı olan üç bürc əlaməti var. Onları belə "döngələrdə möcüzələr" gözləyir - bu kifayət deyil! Bürc dairəsinin hansı nümayəndələri diqqətli olmalıdırlar?

Bəs ilin sonunda sizi sürpriz gözləsə?

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar artıq hər şeyi aşkar ediblər və üç bürcün dostlarından və ya hətta taleyindən hədiyyələr almağa hazırlaşmağın vaxtı gəlib! Gəlin bu əlamətlərin hər birini nə gözlədiyinə və yeni il ərəfəsi sevinclərindən necə zövq ala biləcəklərinə baxaq.

Şirlər, yaxınlarınızdan gözlənilməz sürprizə hazırlaşmağıın vaxtıdır

Şir bürcünün nümayəndələri 2023-cü il ərzində çox çalışıblar, buna görə də işlərinə görə mükafata layiqdirlər! Görünür, onlar, nəhayət həmişə arzuladıqları şey üçün kifayət qədər güc və pul toplayacaqlar. Ancaq bu, hamısı deyil. Ən yaxşısı odur ki, Şir bürcü olan insanlar, çox yaxın birinin onları daha xoşbəxt edəcək gizli bir hədiyyəsi olduğundan şübhələnmirlər.

Dekabrın 31-ni gözləmə 3...2...1...də başlayır.

Qız bürcü: möhtəşəm bir hədiyyə gözləyə bilərlər



Zəhmətkeş Qızlar dekabr ayında iş və təhsillə çox məşğul olacaqlar, ona görə də onlara Yeni il ab-havasından, bəzədilmiş yolkalardan, dostları və ailəsi üçün hədiyyələr seçməkdən həzz almaq çətin olacaq.

Ancaq narahat olmayın: Qız bürcünə görə onları başa düşən və əlbəttə ki, qayğı göstərənlərin yaxın nümayəndələri sevdiklərinə sülh və yaxşı əhval-ruhiyyə bəxş etmək üçün hər şeyi edəcəklər. Ola bilsin ki, onlar Qız bürcünə səyahət təşkil etsinlər və ya onlara masaj və zərgərlik üçün sertifikatlar verəcəklər. Barmaqlarımızı çarpazlayaq!



Oxatan: öz adamı ilə görüşəcək



Oxatan bürcünün alovlu nümayəndələri adətən qışı sevmirlər, lakin Yeni ili səbirsizliklə gözləyirlər. Axı, partiyalar, dostlarla görüşlər və bir çox digər aktiv fəaliyyətlərin vaxtı gəlir. Bütün bunları çox bəyənirlər, ona görə də sakit oturmaq Oxatan üçün seçim deyil.

Yeni il bayramı onlara yalnız istiləşməyə deyil, həm də 2024-cü ili keçirməyi nəzərdə tutduğu vacib bir insanla görüşməyə kömək edəcəkdir. Bu, bir iş ortağı, mənəvi bir yoldaş və ya hətta çoxdan xəyal etdikləri əsl sevgi ola bilər! Bunu başa düşürük, Yeni il hədiyyəsidir!



Beləliklə, əziz dostlar, Bürclər arasında sehrli səyahətimizin sonuna gəldik.

Dekabrın sonunda üç bürc - Şir, Qız və Oxatan hədiyyələr alacaq. Gəlin bütün qəlbimizlə möcüzələrə inanaq və Yeni il sevinclərinə birlikdə hazırlaşaq.

