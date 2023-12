"Real" Arda ilə bağlı qərarını dəyişdi

“Real Madrid”in Arda Gülerlə bağlı qərarını dəyişdiyi iddia edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş məşqçi Karlo Ançelotti Arda Gülerin tam hazır olmaq üzrə olduğunu bildirib. Məlumata görə, “Real Madrid” məşqçiləri Ardanın gələn ilin ilk oyunlarında meydana çıxacağını bildirsə də, onlar qərarını dəyişdiriblər. “Marca” qəzetinin məlumatına görə, Ardanın bu ilin son oyunlarında meydana çıxacağı irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Arda Güler “Real Madrid”ə transfer olandan sonra 3 dəfə zədələnib. Arda hələlik rəsmi oyunlarda meydana çıxmayıb.

