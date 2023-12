Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün hərbçilərimiz Aqşin Bəbirov və Hüseyn Axundov Ermənistan əsirliyindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aqşin Bəbirov AzTV-yə əsirlikdə yaşadıqlarından danışıb.

O bildirib ki, onun ayağına “tok” veriblər və bu səbəbdən də ayağında, qabırğalarında ciddi narahatlıqlar var.

Ətraflı videomaterialda:

