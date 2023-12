Ceyhun Bayramovla Hakan Fidan arasında geniştərkibli görüş keçirildi - YENİLƏNİB

Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları Ceyhun Bayramovla Hakan Fidan arasında geniştərkibli görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Bakıda səfərdə olan türkiyəli həmkarı Hakan Fidan arasında görüş keçirilir.

C. Bayramov Xarici İşlər Nazirliyində H. Fidanı qarşılayıb.

Tərəflər arasında təkbətək görüş başlayıb.

