Türkiyənin kosmosa göndərəcəyi ilk kosmonavt Alper Gezer olacaq.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə ölkənin sənaye və texnologiya naziri Mehmet Fatih Kacır məlumat yayıb.

O qeyd edib ki,, uçuş 2024-cü ilin yanvarın 9-da gerçəkləşəcək və 14 gün davam edəcək. Bu vaxt ərzində 13 fərqli təcrübə yerinə yetiriləcək.

