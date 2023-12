Bu il dövlət sərhədini pozduqlarına görə 489, sərhəd rejimini pozduqlarına görə 10 689 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin 2023-cü ildə xidməti-dö­yüş fəaliy­yətinin yekunlarına dair hesabat müşavirəsində qeyd olunub.

Həmin müddətdə axta­rışda olan 3 609, saxta sənədlərlə 252, özgəsinə məxsus sənədlə 4, dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrindən gizli şəkildə keçməyə cəhd edən 4 nəfərin sərhədçilərin sayıqlığı nəticəsində saxlanılıb.

