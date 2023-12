Məğlubiyyətdən sonra sürpriz qərar - Duş qəbul etmək qadağan edildi

Çempionlar Liqasında "Barselona" futbolçuları“Antverpen”ə səfərdə 2:3 hesabı ilə uduzduğu oyundan sonra sürprizlə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kataloniya bölgəsində yaşanan quraqlıq səbəbindən klub Barselonaya qayıdan futbolçulardan idman mərkəzində deyil, evlərində duş almasını tələb edilib. “Mundo Deportivo”nun məlumatına görə, Kataloniya bölgəsində yaşanan quraqlıq səbəbilə yerli dairələr bir sıra qadağalar tətbiq edilib və bu qadağa yerli klubları da əhatə edib.

İdman salonlarında və stadionlarda duş qəbul etməyi qadağan edən qayda çərçivəsində “Barselona” oyunçularından evdə duş qəbul etmələri tələb olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.