Ədəbiyyatşünas, Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kamil Vəli Nərimanoğlu vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları sosial mediada məlumat yayıblar.

77 yaşlı alimin ürəktutmadan vəfat etdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Kamil Vəli Nərimanoğlu 1993-cü ildə Azərbaycanın Baş nazirinin müavini vəzifəsində işləyib.

