Qərbi Azərbaycandan yeni görüntülər əldə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər “AzTV”nin “Həftə” ictimai-siyasi proqramında yayımlanıb.

Videoda İrəvandakı Əmir Saat türbəsi və İrəvan qalasını əks etdirən kadrlar yer alıb.

Ətraflı süjetdə:

