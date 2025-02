Bu gün Prezident yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının 2025-ci il üçün ilk iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda Komissiyaya daxil olan müraciətlərə baxılacaq.

