Rusiyada azərbaycanlıların bazarları bağlanır? - AÇIQLAMA

“Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ölkəmizə qarşı cavab tədbiri olaraq azərbaycanlılara məxsus bazarların bağlanması barədə xəbərlər həqiqəti əks etdirmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə azərbaycanlı iş adamı İlham Rəhimov Musavat.com-a açıqlamasında bildirib.

İ.Rəhimovun sözlərinə görə, yayılan məlumatlar tamamilə əsassızdır və reallıqla uzlaşmır.

“Bu barədə yayılan xəbərlər, o cümlədən Qod Nisanova, mənə məxsus olan logistika və Ticarət Mərkəzlərində hər hansı yoxlamaların aparılması, yaxud qisas tədbirlərinin həyata keçirilməsi kökündən yanlış məlumatlardır. Bunu ya bilməyərəkdən, ya da bilərəkdən yayırlar”, - deyə iş adamı əlavə edib.

Qeyd edək ki, son günlərdə bəzi media orqanlarında, o cümlədən də Rusiyanın saytlarında Moskvanın Azərbaycanla münasibətlərdə gərginliyi artırdığı və bu çərçivədə azərbaycanlı iş adamlarına məxsus logistika və Ticarət Mərkəzlərinin fəaliyyətinə maneələr yaratdığı ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

