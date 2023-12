Çoxdan gözlənilən konsertə az qaldı... Zamiq Hüseynov yeni ilin ilk konsertinə imza atacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Zamiq Hüseynov Gəncə şəhərində konsert verməyə hazırlaşır. Sənətçinin musiqili gecəsi gələn ilin 2 fevral tarixində Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında baş tutacaq.

Gənclər gününə həsr olunmuş solo konsert "İcazə ver" adlanır. Pop ulduz sevənləri ilə görüşdə sevilən nəğmələrini ifa edəcək.



