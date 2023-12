24 yaşlı Vətən müharibəsi qazisi vəfat etdi - FOTO

Vətən müharibəsi qazisi Orxan Quliyev vəfat edib.

Metbuat.az iqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı qazi axşam saatlarında dünyasını dəyişib.

O, bu gün torpağa tapşırılacaq.

Qeyd edək ki, Sabirabad rayonunun Azadkənd kənd sakini Orxan Cümşüd oğlu Quliyev Vətən müharibəsində bir ayağını itirib.

O, Ağdamda gedən döyüşlər zamanı ayağından qəlpə yarası alaraq Bakıda hospitala yerləşdirilib və əməliyyat olunub, amma sağalaraq 14 gündən sonra isə təkrar döyüşlərə qatılıb. Müharibədən sonra isə ayağındakı şiş səbəbilə yatağa məhkum olub.

O, sağ baldırında olan şiş toxumasının böyüməsi səbəbindən bu ilin aprelin 18-də Sabirabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından Milli Onkologiya Mərkəzinə göndəriş əsasında əməliyyat olunub və ayağı amputasiya edilib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.