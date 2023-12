Xalq artisti Azər Zeynalovun oğlu İsmayıl Zeynalovun nikah mərasimi olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçının oğlu İsmayıl dermotoluq Fatma Məmmədli ilə ailə qurub. Nikahdan görüntüləri isə o özünün sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Xatırladaq ki, onlar bu ilin oktyabrında nişanlanıblar.

