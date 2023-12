Saatlıda 8 məktəbli mikroavtobusda dəm qazından zəhərlənib.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Saatlının Qaranuru kəndində baş verib. Məktəbliləri dərsə aparan mikroavtobusda dəm qazının sızması baş verib. Zəhərlənən 8 məktəbli Saatlı rayon xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

