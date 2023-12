Xəbər verdiyimiz kimi, Lənkəranda 3 yaşlı Uğur Elvin oğlu Abızadə qızılca xəstəliyindən ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada vəfat edən uşağın məzarının ürəkağrıdan görüntüsü yayılıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

