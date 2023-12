Sevda ilk dəfə qızının üzünü göstərdi - FOTO

Müğənni Sevda Yahyayeva ilk dəfə qızı Aylanın üzünü göstərib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, sənətçi qızının 1 yaşının tamam olduğunu bildirib.

Yahyayeva hisslərini belə ifadə edib: “Demək qismətdə mənim də övladımı təbrik etmək varmış. Bu gün üçün Allaha sonsuz təşəkkür edirəm. Mən səninlə sevginin yeni ünvanını tapa bildim. Səni sevirəm, Aylam. 1 yaşın mübarək”.

Xatırladaq ki, S. Yahyayeva 2021-ci il oktyabrın 22-də həkim Zakir Bayramovla ailə həyatı qurub. Cütlüyün Aida adlı ikinci övladı da dünyaya gələcək.

