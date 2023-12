Müğənni Sevda Yahyayeva ilk dəfə qızı Aylanın üzünü göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi ailəvi fotolarını paylaşaraq qızının 1 yaşının tamam olduğunu bildirib. Yahyayeva hisslərini belə ifadə edib:

"Demək qismətdə mənim də övladımı təbrik etmək varmış. Bu gün üçün Allaha sonsuz təşəkkür edirəm. Mən sənlə sevginin yeni ünvanını tapa bildim. Səni sevirəm Aylam, 1 yaşın mübarək".

Qeyd edək ki, cütlüyün Aida adlı ikinci övladı da dünyaya gələcək.

