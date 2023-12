Türkiyədə daha bir futbol hakimi döyülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Birinci Həvəskar Liqada baş verib. "Kumçatıspor" klubunun oyunçuları "Cizre Diclespor"la qarşılaşmada hakimlərə, ardından isə rəqib futbolçulara hücum ediblər. Nəticədə köməkçi hakim Veysel Samsakın burnu qırılıb. Azarkeşlər isə "Cizre Diclespor"un avtbobusuna hücum çəkiblər.

