Tanınmış virtouz sənətkar Məhərrəm Nəcəfzadə vəfat edib.

Metbuat.az "Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, 57 yaşlı musiqiçi Bakıda qəfil dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Məhərrəm Nəcəfzadə 15 musiqi alətində mükəmməl ifa bacarığı ilə tanınıb. O, 2015-ci ildən İ.Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzinin bədii rəhbəri vəzifəsində çalışırdı.

M.Nəcəfzadə əməkdar artist İlham Nəcəfovun qardaşıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.