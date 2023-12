Xalq artisti Brilliant Dadaşova yeni fotoları ilə gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni uzun yarıqlı libasla kamera qarşısına keçib.

Xalq artistinin görünüşü üzərində tanınmış stilist Elnur Həsənov çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.