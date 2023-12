Xalq artist Mələkxanım Eyubovanın qardaşı, müğənni Ramal İsrafilovun xanəndə atası Əliyaqub bəy vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mələkxanım Eyubova sosial şəbəkədə paylaşım edib:

"Böyük kədər hissi ilə bildirirəm ki, bu gün mən ata əvəzi, böyük qardaşım, elimizin-obamızın tanınmış xanəndəsi Əliyaqubu itirdim. Allah rəhmət eləsin. Torpağı nurla dolsun".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.