15 yaşlı oğlunun öldürdüyü Qəhrəman həbsdən yeni çıxıbmış - YENİ DETAL

Balakəndəki qətl hadisəsinin bəzi təfərrüatları məlum olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Balakən şəhər sakini, 48 yaşlı Qəhrəman İlyas oğlu Bayramovun meyiti İsaxlıgirmə yaşayış məntəqəsinin yaxınlığındakı çaydan tapılıb.

Q. Bayramovun ölümünün dəqiq səbəbini aydınlaşdırmaq üçün meyit Məhkəmə Tibbi Ekspertiz və Potoloji Anatomiya Birliyinin Balakən rayon şöbəsinə təhvil verilib.

Əldə olunan məlumata əsasən Q. Bayramov cinayət əməlinə görə məhkumluq həyatı yaşayıb.

O, bir-neçə gün əvvəl həbsxanadan azadlığa çıxıb.

Faktla bağlı Balakən rayon prokurorluğunda cinayət işi başlayıb, araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.