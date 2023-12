Ötən gün Şuşa yolunda betonqarışdıran avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı Biləsuvar rayon sakinləri, sürücü Rahil Ağayev yaralanıb, sərnişin Elçin Nəzərov isə ölüb.

1976-cı il təvəllüdlü E. Nəzərovun R. Ağayevin qaynı olduğu bildirilir.

Fotoda Elçin Nəzərov

