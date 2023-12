Yeni il bayramı yaxınlaşdıqca bazarlarda hinduşkaya təlabat artır.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, satıcıların sözlərinə görə, tələb artsa da, qiymətlər dəyişməyib.

Satıcılar bildirir ki, ən çox alınan dişi hinduşkalardır.

Hinduşka alarkən bir iki məqama xüsusi diqqət etmək lazımdır.

Daha ətraflı videoda:

