Sürücülərdən yeni rüsum alınacaq - MƏBLƏĞ

“Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə və onların təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsinə Dövlət Yol Polisinin nəzarəti qaydaları barədə Təlimat”da dəyişiklik edilib.

Dəyişikliyə əsasən, avtomobillər texniki baxışdan keçirilərkən sürücülərdən dövlət rüsumu ilə yanaşı, “Tullantılar haqqında” qanuna uyğun olaraq müəyyən edilən utilizasiya haqqının da sənədi olmalıdır və texniki baxışa görə rüsumla yanaşı utilizasiya haqqı da ödənilməlidir.

Gələn ilin fevralın 1-dən qüvvəyə minəcək utilizasiya haqqının məbləği ilə bağlı nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı itv-yə danışıb. O bildirib ki, avtomobilinin istehsal ili 10 ildən 20 ilə qədər olanlar 10 AZN, 20 ildən 30 ilə qədər olanlar 20 AZN, 30 ildən yuxarı olan sürücülər isə 30 AZN ödəyəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.