Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün “Maska” şousunun növbəti buraxılışı yayımlanıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, münsif kürsüsündə oturan Xalq artisti Faiq Ağayevin “Xarıbülbül” obrazında çıxlş edən iştirakçı ilə bağlı fikirləri diqqət çəkib. Müğənni əvvəlcə onu illərdir küsülü olduğu həmkarı Tünzalə Ağayevaya bənzədib.

Daha sonra isə rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın adını çəkib.

Ağayevin “Fatimə gözəl oxuyur. Həm də bədən quruluşu hazırda belədir” sözləri hər kəsi güldürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.