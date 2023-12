Yeni ilə keçən gecə sürprizlə qarşılaşacaq 2 BÜRC

2023-cü ildən Yaşıl Taxta Əjdaha ilinə keçilən gecədə iki bürcün nümayəndələrinin həyatı dəyişəcək.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Şir bürcü altında doğulanlar gələcək həyatlarına ən ciddi təsir edəcək insanla qarşılaşacaqlar. Astroloqların fikrincə, istedadlı və israrlı Şirlərə karyeralarında təsirli irəliləyişlər əldə etməyə kömək edəcək nüfuzlu yaşlı kişi yeni tanış ola bilər.

Əqrəblər üçün Yeni ili qeyd etmək perspektivli romantik tanışlığa çevrilə bilər. Bu, çox vaxtında olacaq, çünki işarənin bir çox nümayəndəsi səmimi, ehtiraslı, eyni zamanda etibarlı münasibətlərə ehtiyac hiss edir - bəziləri təklikdən əziyyət çəkir, digərləri isə onları kifayət qədər qiymətləndirməyən bir tərəfdaşla münasibətdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.