Xalq artisti Sərxan Sərxan uzun müddət sonra efirə çıxıb.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni Atv-də yayımlanan "Gündən günə" proqramının qonağı olub. 71 yaşlı sənətçinin gənc görünüşü və səhnə performansı sosial mediada izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb, bəyənilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.