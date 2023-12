"Real"ın istədiyi türk futbolçunun qiyməti açıqlandı

“Yuventus” bir sıra aparıcı klubların transfer etmək istədiyi türk futbolçu kenan Yıldızın transfer qiymətini müəyyən edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Yuventus” futbolçu üçün azı 40 milyon avro tələb edir. İtaliya mediasının məlumatına görə, “Arsenal” və “Liverpul” başda olmaqla bir çox klub Kenan Yıldızı transfer etmək istəyir. İddialara görə, hücumçu axtarışında olan “Liverpul” klubu türk hücumçu üçün daha intensiv danışıqlar aparır. “Liverpul”un Kenan Yıldız üçün büdcə ayırdığı deyilir. “Lakin “Real Madrid”inbu trasferdə daha öndə olduğu irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Kenan Yıldızla digər İspaniya klublarının da maraqlandığı deyilir.

