“Zirə” futbol klubu heyətinə yeni futbolçu daxil edib.

Klubdan verilən məlumata görə, komanda Ceyhun Nuriyevi “Sabah” klubundan transfer edib.

22 yaşlı yarımmüdafiəçiylə 2,5 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Ceyhun Nuriyev Azərbaycan millisində də çıxış edib.

