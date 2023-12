Bakıda 9 yaşlı oğlan və 16 yaşlı qız itkin düşdü

Bakının Binəqədi rayonu, Rəsulzadə qəsəbəsində 2 nəfərin itkin düşməsi ilə bağlı polisə müraciət daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəsəbə sakini İ.Həsənova 4-cü Polis Şöbəsində müraciət edərək onunla birgə yaşayan qardaşı qızı, 16 yaşlı A.nın evdən çıxaraq getdiyini və geri qayıtmadığını bildirib.

Bundan başqa, Rəsulzadə qəsəbə sakini olan T.Bəkirov da dünən 7-ci Polis Bölməsinə müraciət edərək 9 yaşlı oğlunun dekabrın 25-də axşam saat 22 radələrindən itkin düşməsi barədə məlumat verib.

Hər iki müraciətlə bağlı axtarış tədbirləri həyata keçirilir.

