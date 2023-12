Tərtərdə silah-sursat tapıldı

Tərtər Rayon Polis Ṣöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində silah-sursat tapıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər zamanı rayon ərazisindən 1 avtomat, 2 tüfəng, 12 qumbara, avtomat daraqları və güllələr aşkar aşkar olunaraq götürülüb.

Bundan əlavə polis əməkdaşları piroxtexniki vasitələrin yayılmasının qarşısın alınması istiqamətində də tədbir keçirib. Tədbir zamanı rayon sakinlərindən aşkarlanan xeyli sayda pirotexniki vasitələr götürülüb.

Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.