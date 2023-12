2024-cü ildə bürcləri nə gözləyir? - Evlənənlər, karyerada yüksələnlər, pul qazananlar və…

Astroloji proqnozlara görə, 2024-cü il bir çox mənada maraqlı il olacaq. İl ərzində fərdi təşəbbüslər ön plana çıxmaqla bərabər münasibətlərdə tarazlıq və harmoniya arzusu artacaq.

Metbuat.az gələn il üçün bürc proqnozunu təqdim edir:

Qoç

Hər 18 ildən bir gələn müsbət dəyişiklik bu il sizinlə olacaq. Qoçlar üçün xoş münasibətlər və ümumiyyətlə evlilik gündəmdə olacaq. Bəzi Qoçlar yazda evlilik qərarı verə bilərlər. Bu il həm də karyeranız üçün də parlaq dövr sayılır. İl ərzində idarəolunmaz vəziyyətlər mümkündür, buna görə də mənəvi enerjinizi qoruyub saxlamağı bacarmalısınız.

Buğa

İlin ən məhsuldar bürcü olan Buğalar may ayının sonuna qədər bolluq planeti olan Yupiterdən "qidalanacaqlar". İyun ayında pul imkanlarınız artacaq, çünki bolluq planeti bu dəfə maliyyə artımı sahəsinə keçəcək. Bu il Buğa üçün münasibətlərdə sabitlik və inam var. Subay olanlar ilin ilk aylarında yeni münasibətə başlaya bilərlər. İl boyu gündəlik həyatınızı yenidən təşkil etmək istəyəcəksiniz. İş mühitində ədalətsizliklər sizi narahat edə bilər və müdaxilə etmək istəyə bilərsiniz. Xüsusilə aprel ayında sağlamlığınıza daha çox diqqət yetirəcəksiniz.

Əkizlər

İlin ictimai aktiv bürcü olan Əkizlər il boyu dostluqda şanslı olacaqlar. Xüsusilə yaz aylarında yeni mühitlər sizə yeni qapılar açacaq. May ayının sonuna qədər özünüzü sağlamlıq və çətin vəziyyətlərə qarşı təbii qoruyucu qalxan altında hiss edəcəksiniz. Ancaq əsl böyümə, genişlənmə və rahatlama iyun ayında baş verəcək. Bu zaman şans planeti sizin bürcünüzdən keçəcək. İl boyu peşəkar həyatınızla bağlı ciddi öhdəliklər götürəcəksiniz. Və bu intizam sentyabr ayında sizə karyera sahənizdə böyük dəyişikliklər gətirəcək. Bəziləriniz karyera marşrutunu dəyişmək istəyə bilər. Bu il münasibətlərdə tarazlıq və harmoniya hökm sürür. Subay Əkizlər yeni biri ilə tanış ola bilərlər.

Xərçəng



İlin karyerası parlaq bürcü sayılan Xərçənglər yanvarın sonunda təzyiq altında hiss etdirən bir çox problemlərdən azad olmağa başlayacaqlar. Mayın sonuna kimi sosial çevrənizdən dəstək hiss edəcəksiniz. İyun ayında şans planeti 12-ci evinizə köçür. Ruhani məsələlərlə daha çox maraqlana və mənəvi cəhətdən güclü hiss edə bilərsiniz. İl ərzində peşəkar səviyyədə irəliləmək şansınız olacaq. Menecerlərdən dəstək alacaqsınız və sizi lider edəcək rollara keçəcəksiniz.



Şir



İlin riskli qərarlar qəbul edən bürclərindən olan Şirlər Şir, 2024-cü ildə karyeralarında güclü addımlar atacaqlar. Bu il siz həvəsli və şən olacaq, arzularınızın arxasınca getmək istəyəcəksiniz. Bəzi Şirlər dini tədqiqatlarla məşğul olacaq və həyatlarının mənasını bu istiqamətdə tapacaqlar. Əziz Şirlər, il boyu yaxın qohumlarınızla münasibətlərinizdə diqqətli olmalı, tarazlığı qorumağa diqqət yetirməlisiniz. İl boyu xarici xərclərə görə büdcə hesablaması aparmaq lazım gələ bilər.

Qız



Qızlar üçün bir qədər çətin il gözlənilir. Çünki Saturn bu il əks bürcünüzdə hərəkət edir. İstənilən işlə məşğul olarkən bəzi maneələrlə qarşılaşa və bəzi şeyləri bir neçə dəfə təkrar etməli ola bilərsiniz. Yaxşı olar ki, səbirli olasınız və özünüzə vaxt verəsiniz. İlin ilk beş ayında özünüzü təkmilləşdirəcək təlimlərdə iştirak edə və səyahətlərə çıxa bilərsiniz. İyun ayında ağlınıza bir çox karyera imkanları gələcək. Sentyabr ayında isə həyatınızda bir çox düyünlər açılacaq.

Davamı olacaq....

Aidə / Metbuat.az

